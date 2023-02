"Waren stark und machten süchtig": Tennis-Legende Boris Becker packt über Tabletten-Sucht aus

Der Ende 2022 aus der Haft entlassene Ex-Tennis-Profi Boris Becker hat über seine frühere Sucht nach Schlaftabletten ausgepackt, über die er bereits 2003 in seiner Autobiografie berichtet hatte.

In der neuen Doku „Boom! Boom! The World vs. Boris Becker“, die ab April bei Apple TV+ zu sehen sein wird und jüngst auf der Berlinale Premiere gefeiert hat, erzählt der 55-Jährige nun detailliert von seinen Problemen während der erfolgreichen Karriere. (NEWS: Alles Wichtige zum Tennis)