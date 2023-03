Tennis: Mit Maria und Niemeier gegen Brasilien

Mit Tatjana Maria und Jule Niemeier zum Ticket für die Finalrunde: Die deutschen Tennis-Frauen treten in der Qualifikationsrunde des Billie Jean King Cups in Bestbesetzung an. Die Wimbledon-Halbfinalistin Maria und die aktuelle Nummer zwei Niemeier führen das Aufgebot von Kapitän Rainer Schüttler für das Duell am 14. und 15. April in Stuttgart an.