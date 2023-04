Monica Seles' Attentäter Günter Parche ist tot - er starb schon vor Monaten in Pflegeheim

Wie die Bild berichtet, ist Günter Parche bereits im vergangenen August in einem Pflegeheim im thüringischen Nordhausen verstorben. Er sei zuvor vier Wochen bettlägerig gewesen und palliativ versorgt worden.

Günter Parche verehrte Steffi Graf fanatisch

Der arbeitslose Drehe Parche hatte Seles am 30. April 1993 beim Turnier am Hamburger Rothenbaum ein Messer in den Rücken gestochen, traf sie dabei zwischen Wirbelsäule und Schulterblatt. Ordner und Zuschauer rangen Parche zu Boden.