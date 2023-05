Jagd nach Autodieb! Tennis-Star Kyrgios hilft Polizei - Mutter mit Waffe bedroht

Einem Bericht des Senders ABC zufolge hat der 28-Jährige am Montag in der australischen Hauptstadt Canberra der Polizei dabei geholfen, einen Mann dingfest zu machen, der zunächst seine Mutter Norlaila mit einer Waffe bedroht und dann den Tesla des Tennisstars gestohlen hatte.

Kyrgios arbeitet mit Polizei zusammen

Der Mann wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, eine Freilassung auf Kaution wurde dem 32-Jährigen verweigert.

Nach einem starken Jahr 2022, in dem Kyrgios in Wimbledon das Finale und bei den US Open das Viertelfinale erreicht hatte, hat er seit Oktober wegen einer Knieverletzung kein Turnier mehr bestreiten können.