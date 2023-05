French Open: Der nächste große Tennis-Star sagt ab!

Der dreimalige Grand-Slam-Sieger Andy Murray verzichtet laut britischer Medien auf einen Start bei den French Open. Der 36 Jahre alte Schotte war schon in den vergangenen beiden Jahren nicht in Paris an den Start gegangen. Der zweimalige Olympiasieger, der seit 2019 mit einer Teilprothese in der Hüfte spielt, verlegt seinen Fokus auf die Rasensaison mit dem Höhepunkt Wimbledon ab 3. Juli.