Ankündigung per handgeschriebenem Eintrag! Tennis-Star Raducanu verpasst French Open und Wimbledon

Wie die 20-Jährige am Mittwoch bekannt gab, musste sie sich an beiden Händen einer Operation unterziehen. Eine OP am Knöchel stehe dazu noch aus. Die US-Open-Siegerin von 2021 wurde in den vergangenen Monaten immer wieder von Verletzungsproblemen geplagt und rutschte dadurch in der Weltrangliste auf Platz 85 ab.