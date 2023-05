Tennis: Drei Operationen! Star Emma Raducanu schockt mit Verletzungsbild aus Krankenhaus

Mit gerade einmal 18 Jahren feierte sie 2021 als Qualifikantin den sensationellen Titel bei den US Open, ehe sie von zahlreichen Verletzungen zurückgeworfen wurde.

Anfang Mai wurde Raducanu am linken Handgelenk operiert, wenig später auch am rechten. Zusätzlich machte ihr auch noch der Knöchel zu schaffen, also musste sie innerhalb weniger Wochen dreimal unters Messer.