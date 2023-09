Beckers Erwartung an Zverev: "Eine Schippe drauflegen"

Bei Boris Becker steigen die Erwartungen an Alexander Zverev nach dessen guten Leistungen in seiner Comeback-Saison. "Nächstes Jahr muss er eine Schippe drauflegen", sagte Becker im Eurosport-Podcast "Das Gelbe vom Ball" und erklärte: "Das ist immer das Verfluchte. Wenn du ein Jahr gut spielst, dann musst du es im kommenden Jahr nicht nur bestätigen, du willst dich ja verbessern."

Nach seiner schweren Knöchelverletzung bei den French Open im vergangenen Jahr hatte Zverev in dieser Saison immer mehr zu alter Stärke zurückgefunden. Bei der Rückkehr nach Roland Garros erreichte der 26-Jährige das Halbfinale, zuletzt bei den US Open scheiterte der Olympiasieger im Viertelfinale am spanischen Jungstar Carlos Alcaraz, kehrte aber in die Top 10 der Weltrangliste zurück.