Davis Cup: Altmaier zum Auftakt gegen Fatic

Daniel Altmaier, nach den verletzungsbedingten Ausfällen von Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff erstmals die Nummer eins im deutschen Davis-Cup-Team, hat es im Duell mit Bosnien-Herzegowina um den Klassenerhalt in der Weltgruppe zum Auftakt am Samstag (ab 12.00 Uhr) mit Nerman Fatic zu tun. Das zweite Einzel auf dem Sandplatz in Mostar spielen anschließend Yannick Hanfmann und Damir Dzumhur.