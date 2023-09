Davis Cup: Djokovics Serben gegen Großbritannien

Dies ergab am Dienstag die Auslosung der finalen K.o.-Phase, die von 21. bis 26. November in Malaga stattfindet. Titelverteidiger Kanada trifft dann auf Viertelfinal-Debütant Finnland.

Die deutsche Mannschaft hatte bereits den Einzug in die Gruppenphase verpasst, am vergangenen Wochenende aber in Bosnien-Herzegowina zumindest den Verbleib in der Weltgruppe gesichert.