Davis Cup: Deutsches Doppel macht Klassenerhalt perfekt

Das deutsche Davis-Cup-Team hat auch ohne den verletzten Alexander Zverev den Klassenerhalt in der Weltgruppe geschafft. In Mostar setzte sich die Auswahl von Kapitän Michael Kohlmann gegen Gastgeber Bosnien und Herzegowina souverän durch. Kevin Krawietz und Tim Pütz sorgten am Sonntag für das 3:0 und damit die vorzeitige Entscheidung.