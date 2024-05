Emotional! Nadal rührt bei seinem Abschied von Madrid zu Tränen

Dieser Auftritt ist schon jetzt der prägende Moment des ATP-Turniers in Madrid. Rafael Nadal hat sich am späten Abend von seinen Fans in der spanischen Hauptstadt in denkwürdiger Art und Weise verabschiedet.

Nach der 5:7, 4:6-Niederlage gegen seinen 15 Jahre jüngeren Kontrahenten Jiri Lehecka aus Tschechien richtete der 37-Jährige emotionale Worte an das Publikum, in dem viele Zuschauer Tränen in den Augen hatten - auch seine Frau Maria und seine Schwester Mariabel hatten Tränen in den Augen.

„Es ist einer dieser Momente, die sehr schwer sind, wenn sie einmal da sind. Aber mein Leben und Körper senden mit schon lange Signale. Mein Traum war es, das hier auf dem Platz zu beenden“, sagte der Publikumsliebling, der sich zuvor vor den Augen von 13.000 enthusiastischen Fans vergeblich gegen die Niederlage gestemmt hatte.

Nadals Mutter, Schwester und Frau wurden emotional

Nadal war 209 Wochen lang die Nummer 1

„Ich hatte mein ganzes Leben über das Glück, meine Leidenschaft zu meinem Beruf machen zu können. Ich bin privilegiert“, betonte Nadal, der anschließend vom Veranstalter noch mit fünf großen Bannern und der Aufschrift „Gracias, Rafa“ geehrt wurde.

„Wenn ich mir die Bilder (auf den Bannern) ansehe, scheinen einige von ihnen ein ganzes Leben her zu sein“, sagte der Spanier, der in seiner Karriere 209 Wochen lang die Nummer 1 der Weltrangliste war.

„Ich kann nur allen danken, die mich in meiner Karriere unterstützt haben. Auch wenn sie noch nicht zu Ende ist, werde ich heute zum letzten Mal in Madrid sein. Ihr habt mir in den letzten 21 Jahren ein Geschenk gemacht, das bedeutender ist als jeder Grand Slam, den ich gewonnen habe. Die Emotionen, in Madrid vor den spanischen Fans zu spielen, werden mir für immer in Erinnerung bleiben“, bedankte sich der fünfmalige Turniersieger bei seinen Fans.

Nadal lässt French-Open-Teilnahme offen

Nach drei Siegen in der spanischen Hauptstadt ging Nadal am späten Dienstagabend sichtlich die Kraft aus. Ob der 22-malige Grand-Slam-Sieger aus Spanien bei „seinen“ French Open in Paris (ab 26. Mai) noch einmal antritt, ließ er offen.

Rafael Nadal wird mit fünf Bannern verabschiedet

„Wenn ich in Paris so ankomme, wie ich mich heute fühle, werde ich nicht spielen“, hatte Nadal vor dem Turnier in Madrid gesagt. Die French Open hat er 14-mal gewonnen, kein anderer Spieler in der Tennisgeschichte hat bei einem Grand Slam derart oft triumphiert.

Auf der Anlage am Bois de Boulogne findet in diesem Jahr auch das Tennisturnier der Olympischen Spiele statt. Für Nadal könnten die Sommerspiele in Paris ein letztes großes Highlight seiner Karriere werden.

„Heute war ein bewegender, unvergesslicher Tag, aber meine Karriere geht weiter. Ich habe in den nächsten Wochen persönliche Ziele und möchte sehen, ob ich eine Chance habe sie zu erreichen“, sagte Nadal.

-----