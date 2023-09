Von Arnim ins "ITF Board of Directors" gewählt

Dietloff von Arnim ist wenige Stunden nach seiner Niederlage bei der Wahl des ITF-Präsidenten erstmals in das „Board of Directors“ des Tennis-Weltverbandes gewählt worden. Das Gremium, dem der Präsident des Deutschen Tennis Bundes (DTB) ab sofort angehört, wurde auf dem ITF-Kongress in Cancun/Mexiko für vier Jahre bestimmt.