Zverev muss für Davis-Cup-Partie absagen

Alexander Zverev muss seine Teilnahme am anstehenden Davis-Cup-Duell in Bosnien-Herzegowina verletzungsbedingt absagen. Der 26 Jahre alte Olympiasieger hatte im Viertelfinale der US Open gegen Carlos Alcaraz eine Muskelblessur im Oberschenkel erlitten, die eine Teilnahme am 16. und 17. September in Mostar unmöglich macht.