Zurück im Trainergeschäft: Becker-Hammer angeblich perfekt

Bereits in den vergangenen Tagen war spekuliert worden, ob die beiden zukünftig zusammen arbeiten könnten. Becker hatte eine Woche mit dem Dänen in Monaco verbracht und ihn auf das Turnier in Stockholm vorbereitet.

Boris Becker hat von 2013 bis 2016 Novak Djokovic gecoacht

Rune hat trotz seiner guten Platzierung in der ATP-Weltrangliste zuletzt nicht an seine besten Leistungen anknüpfen können. Bei den vergangenen Turnieren flog er fünfmal in der ersten und einmal in der zweiten Runde raus.