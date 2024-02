Davis Cup: Koepfer bestreitet Auftaktspiel

In der zweiten Partie am Freitagnachmittag (ab 15.00 Uhr) in Tatabanya stehen sich Jan-Lennard Struff und Marton Fucsovics gegenüber. Am Samstag (ab 13.00 Uhr/jeweils TennisChannel) folgt das Doppel zwischen Kevin Krawietz/Tim Pütz und Marozsan/Mate Valkusz.