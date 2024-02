Tennis-Legende berichtet von Schock-Erlebnis in Russland - Post mittlerweile gelöscht

Andy Roddick: „Wurde von Polizisten ausgeraubt“

„Ich wurde 2006 von einem Polizisten auf einer Straße in Russland ausgeraubt, als wir dort für den Davis Cup waren“, schrieb der US-Amerikaner In einem inzwischen gelöschten Tweet auf der Social-Media-Plattform X: „Es ist eine wahre Geschichte. Er kam rüber und fragte, wie viel Bargeld ich hätte. Ich sagte 300 Dollar. Dann befahl er mir, das Geld zu geben oder ins Gefängnis zu gehen. Ich bezahlte und er zog weiter. Keine Emotion, einfach eine Transaktion.“

Appell im Kontext des Todes von Kreml-Kritiker Nawalny

Roddick enthüllte das damalige Erlebnis am Tag des Todes des russischen Oppositionellen Alexei Nawalny in einem sibirischen Haftlager. Roddick, der sich immer wieder zu politischen Themen äußert und ein lauter Kritiker von Wladimir Putin und auch Ex-US-Präsident Donald Trump ist, verband seine Geschichte mit einem Appell: „Lasst uns nicht an den Punkt kommen, an dem verrückte Sch***e als normal angesehen wird. Das ist es nicht.“