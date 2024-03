Tennis: Nadal spricht über Karriereende

Rafael Nadal hat sich im Vorfeld des Netflix-Slam gegen Carlos Alcaraz am Sonntag über sein möglicherweise bald kommendes Karriereende geäußert.

„Was auch immer ich übrig habe, will ich in der Sandplatz-Saison rauslassen, die meine letzte sein könnte oder auch nicht“, meinte der Spanier auf einer Pressekonferenz. Aktuell laufe alles in diese Richtung.

„Ich sage nicht ‚Auf Wiedersehen‘, denn ich bin mir nicht 100 Prozent sicher. In den letzten beiden Jahren war ich praktisch nicht in der Lage, zu spielen“, fügte Nadal hinzu. Es sei offensichtlich, dass „die Monate und Wochen mir einen Weg zeigen, der kompliziert ist. Es gibt Momente, mit denen man nur schwer umgehen kann.“

Nadal noch einmal bei Olympia?

Zuletzt hatte Nadal aufgrund von muskulären Problemen die Australian Open 2024 verpasst. Dabei feierte der 37-Jährige bei einem Vorbereitungsturnier in Brisbane nur wenige Wochen vorher sein viel beachtetes Comeback.

„Ich würde gerne Adios sagen, wenn es mir gut geht, ich wettbewerbsfähig bin und Spaß auf dem Platz habe“, sagte Nadal nun.

Bereits im Mai 2023 deutete der 22-malige Grand-Slam-Champion an, dass 2024 wahrscheinlich sein letztes Jahr sein wird. Nun konkretisierte Nadal seine nächsten Turnierpläne: „Im Moment erwäge ich, Indian Wells zu spielen, und ich würde es lieben, in Monte Carlo zu spielen. An diesem Punkt meiner Karriere muss ich jeden Moment analysieren, wie ich mich fühle und wo ich am meisten spielen mag.“