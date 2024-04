Tennis: Skandal! Schiri klaut Punkt

Tennis-Skandal beim Viertelfinale des ATP-Turniers in Estoril: Beim Stande von 6:2, 2:3 und Vorteil Borges schlug der Chilene auf. Eine folgende Vorhand Garins landete hinten an der Grundlinie.

Am Ende gewann Garin in Portugal mit 6:2 7:6 und kam in Erklärungsnöte: „Er hat den Punkt gestoppt. Ich habe auch aufgehört. Ich weiß nicht, ob Punkt für mich oder ob wir ihn wiederholen hätten müssen. Die Atmosphäre war danach verrückt und ich bin sehr stolz auf mich. Es war während des Spiels irgendwie nervig …“