Tennis: Der Kleinste macht Schluss

Bei Instagram gab der Argentinier in einem langen Statement seinen baldigen Abschied bekannt: „Was für eine Reise! Wie viele Momente, die ich mir nie hätte vorstellen können, wie viele Anekdoten, von denen ich nie geträumt hätte, wie viele Menschen ich getroffen habe, die mir beim Wachsen geholfen haben, die mir so viel beigebracht haben, die mich zu einem viel besseren Spieler und Menschen gemacht haben, als irgendjemand jemals gedacht hätte, dass ich es sein würde, mich eingeschlossen. Jede Ecke des Platzes, jede Sekunde beim Training, jeden Wettkampfpunkt, jeden Moment war ich ungemein glücklich“, schrieb der 31-Jährige.

2024 wird die ehemalige Nummer acht der Welt noch spielen. “Möge es im Jahr 2024 so sein, dass ich hoffentlich die Möglichkeit habe, an den Turnieren teilzunehmen, die mir am meisten Spaß machen. Und im Jahr 2025 werde ich in Argentinien meinen letzten Moment erleben können, den schönsten Abschluss, den ich mir vorstellen kann“, verriet der Südamerikaner, der eine bewegende Familiengeschichte aufweist.