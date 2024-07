Verrückt! Tennis-Ikone Nadal duelliert sich in Bastad mit Borg

Rafael Nadal trifft in Schweden auf den Sohn der Tennis-Ikone Björn Borg. Der Spanier tritt zudem auch noch im Doppel an.

Der 22-malige Grand-Slam-Sieger Nadal hatte sich nach seiner Rückkehr zur Sandplatzsaison dazu entschieden, auf Wimbledon zu verzichten und stattdessen bei den unmittelbar danach stattfindenden Nordea Open in Bastad an den Start zu gehen.

Nadal tritt in Schweden deshalb nicht nur im Einzel, sondern auch im Doppel mit dem Norweger Casper Ruud an. Schließlich will der Spanier in Paris zusammen mit Carlos Alcaraz, der am Sonntag das Wimbledon-Finale gegen Novak Djokovic spielt, eine Medaille holen.