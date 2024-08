Doping-Fall Sinner: "Lächerlich, du solltest für zwei Jahre gesperrt werden“

Die Nummer eins der Welt und ihr Dopingfall versetzen den Tennis-Kosmos in Aufruhr : Wie am Dienstag bekannt wurde, war der Italiener Jannik Sinner bereits im März dieses Jahres zwei Mal positiv auf die verbotene Substanz Clostebol getestet worden.

Ein unabhängiges Tribunal der privatwirtschaftlichen Schlichtungsstelle Sports Resolutions habe allerdings festgestellt, dass der 23-Jährige durch einen Betreuer mit dem anabolen Steroid in Berührung worden war und ihn für unschuldig befunden. Sinner also kam ohne Suspendierung davon! Die Reaktionen einiger Kollegen der ATP-Szene: Erstaunen und Irritation.

Die aktuelle Nummer 104 der Welt, der Kanadier Denis Shapovalov, postete auf dem sozialen Netzwerk X kritische Töne: „Ich kann mir nicht vorstellen, was andere wegen Kontamination mit verbotenen Substanzen gesperrte Spieler derzeit fühlen.“ Später legte er noch einmal nach: „Unterschiedliche Regeln für unterschiedliche Akteure.“

Doping bei Sinner? „Lächerlich, ob es ein Unfall war oder nicht“

Zweifel an unwissentlichem Doping-Vergehen von Sinner

Hintergrund für Kyrgios‘ finale Aussage, war der veröffentlichte Ablauf von Sinners Doping-Vorfall: Der Italiener hat erklärt, die Substanz könne nach einer Kontamination durch ein Mitglied des Betreuerteams in seinen Körper gelangt sein. Dieser habe „fahrlässig“ ein in Italien rezeptfrei erhältliches Spray mit Clostebol auf seine eigene Haut aufgetragen, um eine offene Wunde an seiner Hand zu behandeln.