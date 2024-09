Absurder Spielort im Davis Cup: Tennis-Zoff eskaliert

Selbst DTB-Teamchef Michael Kohlmann, der normalerweise so diplomatisch wie möglich auftritt, machte seinem Ärger Luft und sagte vor dem Auftaktspiel am Dienstag gegen die Slowakei: „Ich glaube, dass die Teams, die jetzt hier sind, sich alle einig drüber sind, dass es mehr oder minder Quatsch ist, hier zu spielen.“

Hintergrund der Kritik: Die chinesischen Tennisspieler sind international nur drittklassig, nehmen also an diesem Viererturnier der Weltgruppe gar nicht teil. Entsprechend niedrig sind die Erwartungen, was die Zuschauer-Resonanz im Spielort Zuhuai betrifft.

Ein weiterer Kritikpunkt ist die weite Anreise der teilnehmenden Nationen. Neben Deutschland und der Slowakei nehmen an der Vorrunde noch die USA und Chile teil. Gerade für das deutsche Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz, das am Wochenende in New York noch das Finale bestritten hat, ist die Ansetzung des Spiels gegen die Slowakei ab 8 Uhr deutscher Zeit eine große Herausforderung.