Davis Cup: Marterer bringt DTB-Team auf Kurs

Die besten zwei Teams aus der Vierergruppe ziehen in die Finalrunde im spanischen Malaga im November ein. Weitere deutsche Gruppengegner sind Chile (Donnerstag) und die ebenfalls ersatzgeschwächte USA (Samstag). "Es ist eine große Erleichterung. Ich hoffe, wir machen so weiter", sagte Marterer.

Kohlmann muss in China auf seine Topspieler verzichten. Alexander Zverev hatte seine Teilnahme frühzeitig abgesagt, Jan-Lennard Struff und Dominik Koepfer müssen verletzt passen. Kevin Krawietz und Tim Pütz reisten dazu erst am Montagabend aus New York an, wo sie am Sonntag noch im US-Open-Finale im Einsatz waren. Als Debütant ist Henri Squire dabei.