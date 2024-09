Ein Tennis-Match für die Geschichtsbücher

Die Tennis-Zuschauer in Peking werden Augenzeugen eines historischen Duells. Eine der Protagonistinnen ist dabei eine übliche Verdächtige, was diese Art von Matches betrifft.

Die Tennis-Zuschauer in Peking werden Augenzeugen eines historischen Duells. Eine der Protagonistinnen ist dabei eine übliche Verdächtige, was diese Art von Matches betrifft.

Denn am Donnerstag lieferten sich die Spanierin Sara Sorribes Tormo und die Chinesin Gao Xinyu bei den China Open in Peking ein Duell über 4:15(!) Stunden - und damit sechs Minuten länger, als Siegemund bei ihrem Sieg benötigt hatte.

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Am Ende setzte sich die favorisierte Spanierin knapp mit 6:7 (4:7), 7:5 und 7:5 durch. In der Open Era (seit 1968) ist es das viertlängste WTA-Match in der Geschichte. Abseits von Grand Slams war sogar nur ein einziges Match je länger bei den Damen.