"Ich weiß es nicht": Zverev lässt Pläne nach Laver Cup offen

Nach drei Einsätzen binnen 48 Stunden - der letzte am Sonntagabend über 2:34 Stunden - fühlte sich Zverev aber auch "müde". Körper und Geist schreien nach einer Pause. Ob er zu den anstehenden Turnieren nach Asien reist sowie für die Davis-Cup-Finalrunde in Malaga im November zur Verfügung steht, ließ der Weltranglistenzweite abermals offen. Wie seine Pläne aussehen würden, wurde Zverev in der Arena am Berliner Ostbahnhof gefragt. Seine Antwort fiel knapp aus: "Ich weiß es nicht."