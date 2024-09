Laver Cup: Zverev und Alcaraz starten mit Doppel-Pleite

Für Alexander Zverev beginnt der Laver Cup in Berlin mit einer Niederlage. An der Seite von Carlos Alcaraz zieht der Hamburger gegen ein US-Duo den Kürzeren.

Deutschlands Top-Spieler Alexander Zverev ist mit einer Niederlage in den Laver Cup in Berlin gestartet. Die Nummer zwei der Weltrangliste verlor am Freitagabend das hochklassig besetzte Doppel an der Seite des spanischen Superstars Carlos Alcaraz gegen die US-Amerikaner Ben Shelton und Taylor Fritz mit 6:7 (5:7), 4:6.