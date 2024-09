Davis Cup: Bedeutungsloses Tennis-Drama bei deutschem Debüt

Davis Cup: Deutschland wartet seit 1993

Das Duell zum Abschluss der Gruppenphase in Zhuhai/China hat nur noch statistischen Wert, da beide Teams das Ticket für die Entscheidung der besten acht Nationen in Malaga (19. bis 24. November) bereits gelöst haben. Im zweiten Einzel am Samstag trifft Maximilian Marterer auf Brandon Nakashima, zum Abschluss ist das Doppel zwischen Kevin Krawietz/Tim Pütz und Austin Krajicek/Rajeev Ram angesetzt. Auch die USA waren ersatzgeschwächt ins Turnier gegangen.

Squire stand im Mai bei den French Open in Paris erstmals im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers und kam dort in die zweite Runde. Weitaus häufiger ist die Nummer 187 der Weltrangliste allerdings auf der zweitklassigen Challenger-Tour zu sehen. In Wimbledon und bei den US Open flog er in der Qualifikation aus dem Turnier.