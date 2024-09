Mit Struff zum Davis Cup - Kohlmann hält Platz für Zverev frei

Davis-Cup -Teamchef Michael Kohlmann hat die Hoffnung auf einen Einsatz des deutschen Spitzenspielers Alexander Zverev beim Finalturnier in Malaga noch nicht aufgegeben. Der Tennis-Bundestrainer nominierte vier Spieler für den Saisonabschluss in Spanien (19. bis 24. November), darunter auch Jan-Lennard Struff, der zuletzt gefehlt hatte. Den fünften Platz ließ Kohlmann frei, da Zverev sich noch nicht entschieden hat.

DTB-Team will Revanche gegen Kanada

Zverev noch bei den ATP Finals gefordert

Zverev (27) ist bis kurz zuvor noch bei den ATP Finals der acht besten Profis des Jahres in Turin gefordert (10. bis 17. November). Danach steht der Urlaub an, ehe es bereits im Dezember wieder in die Vorbereitung auf die kommende Saison geht, die bereits Anfang Januar in Australien beginnt. Bei den drei deutschen Teilnahmen am 2019 eingeführten Davis-Cup-Finalturnier war Zverev nicht dabei.