Tennis: Nächste bittere Absage von Rafael Nadal

Tennis-Ikone Rafael Nadal wird mit einiger Wahrscheinlichkeit nie mehr als Profi in Deutschland spielen. Der 38 Jahre alte Spanier hat seine Teilnahme am Laver Cup in Berlin (20. bis 22. September) abgesagt. Dies teilten die Organisatoren am Donnerstag mit. Der 22-malige Grand-Slam-Sieger fühle sich nicht zu Bestleistungen in der Lage, hieß es.