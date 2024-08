Tennis: Rafael Nadal verkündet bittere Nachricht

von SPORT1 07.08.2024 • 23:26 Uhr Rafael Nadal sagt am späten Mittwochabend seinen Start bei den US Open ab. Wie er seinen Fans seine Entscheidung begründet und wann er auf die Tour zurückkehren wird.

Tennis-Superstar Rafael Nadal wird in diesem Jahr nicht bei den US Open antreten. Das verkündete der Spanier am späten Mittwochabend.

Er habe beschlossen, nicht an dem Turnier in New York teilzunehmen- einem Ort, an den er „tolle Erinnerungen“ habe, schrieb der 22-malige Grand-Slam-Sieger auf seinem Instagram-Kanal.

„Ich werde die elektrisierenden und besonderen Nachtsessions in NYC am Ashe vermissen, aber ich glaube nicht, dass ich dieses Mal in der Lage sein würde, meine 100 Prozent zu geben“, erklärte er seinen Fans, bei denen er sich bedankte. „Ich werde euch alle vermissen und wir sehen uns ein anderes Mal.“

Nadal kommt bei Laver Cup zurück

Er wünsche allen anderen Spielern viel Glück. Schließlich gab er noch preis, wann er auf die Tour zurückkommen wird: „Mein nächstes Turnier wird der Laver Cup in Berlin sein“, so Nadal.

Die US Open finden vom 25. August bis zum 8. September statt, der Laver Cup vom 20. bis 22. September.

Nadal war zuletzt bei den Olympischen Spielen in Paris im Einzel am späteren Olympiasieger Novak Djokovic gescheitert. Die beiden waren bereits in der zweiten Runde aufeinandergetroffen, da Nadal durch seine lange Verletzung in der Weltrangliste nur noch auf Platz 159 rangiert.

Noch keine Entscheidung über Karriereende

Mit Carlos Alcaraz hatte Nadal zudem ein Traum-Doppel gebildet. Die Spanier waren im Viertelfinale ausgeschieden.

