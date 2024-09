Tennis: Trainer-Beben bei Superstar Gauff - Trennung von Brad Gilbert

SPORT1 18.09.2024 • 21:01 Uhr Coco Gauff und ihr Coach Brad Gilbert trennen sich - dabei hatte die Zusammenarbeit vor gerade mal einem guten Jahr höchst verheißungsvoll begonnen.

Diese Trennung ist nachvollziehbar - und trotzdem ein Paukenschlag: Die Zusammenarbeit zwischen Tennis-Starspielerin Coco Gauff und ihrem Trainer Brad Gilbert ist nach gerade mal etwas mehr als einem Jahr schon wieder beendet. Wer Nachfolger wird, blieb zunächst unklar - ebenso die konkreten Hintergründe der Trennung.

Der frühere Weltklasse-Spieler und heutige Coach erklärte am Mittwoch auf X: „Danke an Coco Gauff und das gesamte Team für einen absolut erstaunlichen Run im Sommer 2023 und für 14 Monate unglaublicher Zusammenarbeit.“ Der 63-Jährige fügte an: „Coco, mit erst 20 Jahren ist deine Zukunft unglaublich vielversprechend, und ich wünsche dir nichts als anhaltenden Erfolg.“

Langer Negativlauf für Coco Gauff mit Brad Gilbert

Erfolg wollte sich bei Gauff, die ein Statement zunächst schuldig blieb, in der jüngeren Vergangenheit nicht einstellen: Nachdem die Amerikanerin im Halbfinale der French Open gegen Iga Swiatek (Polen) und in derselben Runde auch beim WTA-Turnier in Berlin gegen Jessica Pegula (USA) verloren hatte, schied Gauff bei ihren nächsten fünf Turnieren noch jeweils vor dem Viertelfinale aus.

Bei den Olympischen Spielen in Paris, wo Gauff für ihr Land als Fahnenträgerin bei der Eröffnungsfeier auftrat, blieb sie einmal mehr ohne Medaille. In Wimbledon und bei den US Open wiederum war dann im Achtelfinale gegen ihre Landsfrau Emma Navarro Endstation. Bei der Dreisatz-Niederlage produzierte die 20-Jährige im Arthur-Ashe Stadium 19 Doppelfehler und 60 unerzwungene Fehler.

Dabei war Gilbert, der zuvor die früheren Grand-Slam-Sieger Andre Agassi, Andy Murray und Andy Roddick trainiert hatte, als Coach und Nachfolger für den Spanier Pere Riba seit seiner Übernahme im Sommer 2023 zunächst rasant durchgestartet mit Gauff.

Meister der mentalen Kriegsführung im Tennis

Turnier-Siege gab es in Washington, Cincinnati und bei den US Open, wo Gauff als jüngste Amerikanerin seit Serena Williams 25 Jahre zuvor triumphierte.

Gauff, als ehemalige Nummer 2 der Weltrangliste auf Platz vier abgesackt, wird in den kommenden Wochen an den beiden WTA 1000-Turnieren im chinesischen Peking und Wuhan teilnehmen.

