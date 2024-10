Tennis-Beben! Rafael Nadal macht Schluss

Hammer-Meldung am Donnerstagmittag: Rafael Nadal verabschiedet sich vom Tennis! Der Superstar hat aber noch ein letztes großes Ziel.

Rafael Nadal hat seinen Rücktritt angekündigt! Der Tennis-Superstar aus Spanien will noch einmal am Finalturnier im Davis Cup teilnehmen - danach soll Schluss sein. Das gab der 38-Jährige in einem Statement bei Instagram bekannt.