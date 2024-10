Tennis: Eine Revolution, die von den Mächtigen gestoppt wurde

Am 2. Oktober 1977 treibt Ilie Nastase Sand-Ass Guillermo Vilas mit einem innovativen Schläger zur Verzweiflung - gegen den mächtige Strippenzieher dann erfolgreich aufbegehren.

Sein besonderes Merkmal: Er ist doppelt besaitet. Plastikröhrchen verbinden die Quersaiten mit den beiden vertikalen Saiten. Die Optik erinnert an Spaghetti. So kam der Schläger auch zu seinem zeitgenössischen Namen: das „Spaghetti-Racket“.

Andere bezeichneten den Schläger als „Fliegenklatsche“. Oder als die „Vilsbiburger Keule“. Dieser Ausdruck geht auf den Wohnort des Erfinders zurück. Sein Name lautet Werner Fischer. Der Mann wohnte im niederbayerischen Vilsbiburg. Er war ein Hobbyhandwerker, der gerne tüftelte. So schreibt es die taz in einem Artikel über Fischer.