Aufstieg und Fall eines deutschen Tennis-Patriarchen

Seine Tochter gilt als Deutschlands Jahrhundertsportlerin , Liebling der Nation, die Athletin, die zusammen mit Boris Becker das Tennis in Deutschland groß gemacht hat.

Er selbst galt als Verkörperung des Sportlervaters schlechthin: ehrgeizig, machtbewusst und so sehr auf das Wohl seines Kindes fixiert, dass es am Ende schon wieder schädlich war.

Heute vor 11 Jahren, am 30. November 2013, starb Peter Graf, der Vater von Steffi Graf und in der bundesdeutschen Sportlandschaft selbst eine überlebensgroße Figur - im Aufstieg wie im Fall.

Peter Graf: Er lenkte Steffi Grafs Jahrhundert-Karriere

Peter Graf, am 18. Juni 1938 in Mannheim geboren, war in jungen Jahren selbst Tennisspieler und familiär von einem Schicksalsschlag geprägt: Seine Mutter Rosemarie starb, als er 18 war, das Verhältnis zu seinem Vater Alfons war gestört, die beiden sprachen jahrelang nicht miteinander.