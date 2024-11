Federers emotionaler Abschiedsbrief an Nadal

SPORT1 19.11.2024 • 10:51 Uhr Rafael Nadal bestreitet in dieser Woche mit den Davis Cup Finals in Malaga sein letztes Turnier vor dem Rücktritt. Weggefährte Roger Federer wendet sich mit emotionalen Worten an seinen langjährigen Rivalen.

Roger Federer und Rafael Nadal gehören zu den größten Tennis-Stars aller Zeiten. Die beiden Legenden lieferten sich unzählige unvergessene Duelle auf dem Tennis-Court. Sie waren aber nicht nur Rivalen auf dem Platz, sondern wurde im Laufe der Zeit auch richtig gute Freunde. Während Federer seine Karriere bereits 2022 beendete, wird Nadal in dieser Woche zum letzten Mal auf der großen Bühne zu sehen sein. Der Spanier bestreitet beim Davis Cup in Malaga sein letztes Turnier.

{ "placeholderType": "MREC" }

So lässt es sich Federer nicht nehmen, seinen ewigen Rivalen mit einem emotionalen Brief zu verabschieden. „Während du dich darauf vorbereitest, vom Tennis Abschied zu nehmen, möchte ich noch ein paar Dinge loswerden, bevor ich vielleicht emotional werde“, wendet sich Roger Federer am Dienstag und kurz vor dem Auftakt des Davis Cup Viertelfinales an Rafael Nadal.

Federer: Negative Bilanz gegen Nadal

„Lass uns mit dem Offensichtlichen beginnen: Du hast mich oft geschlagen - öfter, als ich dich schlagen konnte. Du hast mich auf eine Weise gefordert, wie es sonst niemand konnte“, blickt Federer auf die 40 Duelle, von denen der Spanier ganze 24 für sich entscheiden konnte.

Er denke „immer wieder an die Erinnerungen, die wir miteinander geteilt haben“, so der Schweizer, der in seiner Karriere 20 Grand-Slam-Titel gewann - und damit zwei weniger als Nadal: „Wir haben uns auf dem Platz gegenseitig aufgerieben und mussten uns dann oft bei der Siegerehrung gegenseitig stützen.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Besonders schmerzhafte Erinnerungen hat der Schweizer an die Duelle auf Sand, die Nadal mit 14:2-Siegen eindeutig für sich entschied. „Auf Sand fühlte es sich an, als würde ich in deinen Garten treten, und du hast mich härter arbeiten lassen, als ich es je für möglich gehalten hätte, nur um mithalten zu können. Du hast mich dazu gebracht, mein Spiel neu zu überdenken – sogar so weit, dass ich den Schlägerkopf gewechselt habe, in der Hoffnung, einen Vorteil zu finden“, schreibt Federer.

Federer: „Dein alter Freund wird dich immer anfeuern“

Auch für Nadals kommenden Lebensabschnitt hinterließ Federer die besten Wünsche. „Dein alter Freund wird dich immer anfeuern, auch bei allem, was du als Nächstes tust“, schrieb Federer und bezeichnete sich als „Fan“ des Spaniers.

Nadal (38) würde seine Karriere bei den Davis Cup Finals in Malaga am liebsten mit einem Titel mit dem spanischen Team beenden. Allerdings könnte das Ende auch bereits am Dienstag (17 Uhr) feststehen - im Falle einer Niederlage im Viertelfinale gegen die Niederlande. Ein persönliches Erscheinen in Malaga, über das in den vergangenen Tagen spekuliert worden war, ließ Federer in seinem Statement offen.

Der Schweizer und der Spanier - die beiden erfolgreichsten Spieler nach Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic - lieferten sich besonders in den 2000er- und 2010er-Jahren unzählige packende Finalduelle bei den wichtigsten Tennisturnieren. 24 Mal siegte Nadal, 16 Mal Federer. In der Spätphase der Karriere entwickelten beide Spieler auch eine Freundschaft. Bei Federers Abschied von der Tennisbühne beim Laver Cup im Jahr 2022 vergoss auch Nadal Tränen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Federer spricht über gemeinsamen Abschied mit Nadal

„Es bedeutete mir alles, dass du dort an meiner Seite warst - nicht als mein Rivale, sondern als mein Doppelpartner“, schrieb der 43-Jährige. Es werde für immer „einer der schönsten Momente“ seiner Karriere sein.

Federer fügte an: „Rafa, ich weiß, dass du dich auf den letzten Abschnitt deiner epischen Karriere konzentrierst. Wir werden reden, wenn es so weit ist. Für den Moment möchte ich einfach deiner Familie und deinem Team gratulieren, die alle eine riesige Rolle in deinem Erfolg gespielt haben.“

-----