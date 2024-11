Nadal-Abschied: "Ein bisschen traurig"

Spaniens Davis-Cup-Kapitän David Ferrer hätte sich einen besseren Abschied für Tennis-Ikone Rafael Nadal gewünscht. So vermisste er bei der Abschiedszeremonie nach dem spanischen Viertelfinal-Aus im Davis Cup die eine oder andere Person.

„Der Abschied von einem so wichtigen Spieler wie Rafa fühlte sich glanzlos an. Es fehlten vielleicht sehr wichtige Figuren in seiner Tenniskarriere und Menschen, die sowohl als Gegner als auch im Team entscheidend waren - und sie wurden kaum erwähnt“, sagte Ferrer bei El Partidazo de Cope.