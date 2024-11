Novak Djokovic verkündet überraschendes Aus!

SPORT1 05.11.2024 • 12:03 Uhr Die ATP Finals werden ohne Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic stattfinden. Der Serbe verkündet seinen Verzicht - und nennt dabei einen überraschenden Grund.

Tennis-Superstar Novak Djokovic verzichtet tatsächlich auf die Teilnahme an den ATP Finals (10. bis 17. November) in Turin. Der siebenmalige Sieger des großen Saisonfinals nannte eine anhaltende Verletzung als Grund für seine Absage.

„Ich habe mich wirklich darauf gefreut, dabei zu sein, aber aufgrund einer anhaltenden Verletzung werde ich nächste Woche nicht spielen“, schrieb Djokovic in einer Instagram Story: „Entschuldigung an alle, die mich sehen wollten. Ich wünsche allen Spielern ein tolles Turnier. See you soon!“

Bereits zuvor war spekuliert worden, dass Djokovic womöglich auf die ATP Finals verzichten wird, um sich voll auf die neue Saison zu fokussieren. Demnach wolle er direkt bei seinem Lieblingsturnier Australian Open im Januar noch einmal angreifen, nachdem er im Jahr 2024 ohne Grand-Slam-Titel geblieben war.

Djokovic will sich im Spätherbst seiner Karriere vor allem auf die Grand Slams und den Davis Cup konzentrieren. „Was mich betrifft, so bin ich mit diesen Turnieren in meiner Karriere fertig“, sagte er bezogen auf die anderen Turniere.

Kampf um ATP Finals? Djokovic macht lieber Urlaub

Zudem hatte Djokovic nach seiner Finalniederlage in Shanghai gegen Jannik Sinner zuletzt erst einmal Familienurlaub in den Malediven gemacht, obwohl unsicher war, ob der Serbe im ATP-Race unter den besten acht Spielern bleiben würde, was zur Teilnahme an den ATP Finals berechtigt.

Auch dank der Mithilfe der Konkurrenz, die reihenweise strauchelte, blieb Djokovic jedoch sogar auf Rang sechs im Jahresranking und wäre - auch wenn diese Woche noch kleinere Turniere stattfinden - aller Voraussicht nach qualifiziert gewesen.

Daher ist es eine durchaus bemerkenswerte Entscheidung, da Djokovic auch ohne absolute Topform bei den ATP Finals zu den größten Favoriten gezählt hatte, zumal Carlos Alcaraz auf Indoor-Hardcourt bisher oft Probleme hatte und nur Jannik Sinner aktuell wirklich konstant zu überzeugen weiß.

Erstmal seit 2001 ohne Federer, Nadal und Djokovic

Somit endet auch eine Ära, denn das Saisonfinale findet erstmals seit 2001(!) ohne einen Spieler der „Big Three“ statt.

Roger Federer hatte seine Karriere 2021 beendet, Rafael Nadal hört nach dem Davis-Cup-Finalturnier Ende November auf und ist nicht für Turin qualifiziert. Djokovic hat die ATP Finals siebenmal, Federer sechsmal gewonnen. Nadal kam zwar zweimal ins Endspiel, konnte aber nie triumphieren.

Durch die Absage von Djokovic ist auch klar, dass Casper Ruud (Norwegen), Alex de Minaur (Australien) und der Russe Andrey Rublev die letzten drei Startplätze für Turin erhalten. Zuvor hatten sich bereits Sinner, der neue Weltranglistenzweite Alexander Zverev, Alcaraz, der Russe Daniil Medvedev und Taylor Fritz aus den USA qualifiziert.