Tennis: Der letzte Akt eines schmerzvollen Leidens

Juan Martin del Potro leidet stark unter den Nachwehen seiner von Verletzungen geprägten Karriere. Den Tennisplatz aber will er trotzdem noch ein letztes Mal beackern.

Vor seinem wohl letzten Showmatch, das del Potro am Sonntag gegen Novak Djokovic bestreitet, hat der Argentinier in einem hochemotionalen Internetvideo seine Leiden offenbart.

„Ich möchte doch einfach nur mein Leben ohne Schmerzen führen“, sagt der 36-Jährige: „Es ist sehr schwierig, 24 Stunden am Tag eine Fassade zu wahren.“

Kann keine Treppen mehr steigen

Dabei war der fast zwei Meter große Hüne in seiner Hochphase einer der wenigen gewesen, die es mit den „Big Three“ des Männertennis hatten aufnehmen können.

Roger Federer zum Beispiel schlug er im Finale von New York in fünf Sätzen - bei seinem zweiten Grand-Slam-Endspiel 2018, kurz bevor es steil bergab ging, war er dann an gleicher Stelle chancenlos gegen Djokovic.