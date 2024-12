Tennis-Traumpaar lüftet "kleines Geheimnis"

Tennis-Traumpaar verlobt - Djokovic, Raducanu und Co. freuen sich

Ihre Tennis-Kollegen und Kolleginnen reagierten begeistert. Unter anderem setzte auch Superstar Novak Djokovic ein Like. Zahlreiche Stars wie Paula Badosa, Emma Raducanu, Marta Kostyuk und auch das deutsche Tennis-Talent Eva Lys ließen sogar einen Kommentar dar. So schrieb Lys: „Mir kommen die Tränen! Glückwunsch!“

Beide sorgten zudem für ein Kuriosum, als sie zweimal in dem Jahr am selben Wochenende einen Turniersieg feierten. Als dies im März zum ersten Mal passiert war, schnappte sich de Minaur nach seinem Triumph in Mexiko sogar ein Flugzeug, um es noch rechtzeitig zum Finale von Boulter nach San Diego zu schaffen, was auch gelang.