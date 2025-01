"Alt und kahl" - Dieses Skandal-Interview empört die Tennis-Welt!

Bublik beleidigt Tennis-Legende Nadal: „Kahl und alt“

Eklat bei US Open

Bublik kann aber nicht nur bei den Erfolgen (bisher vier ATP-Titel) bei weitem nicht an Nadal heranreichen, sondern offensichtlich auch menschlich. Die aktuelle Nummer 33 der Welt hatte beispielsweise bei den US Open 2023 für einen Eklat gesorgt. Damals spielte er in der ersten Runde gegen Dominic Thiem und schrie während der für ihn schlecht laufenden Partie: „Ich hab es satt, behinderten Leuten ihre Karriere zurückzugeben!“

Lob für Zverev: „Ganz anderes Level!“

Auch dem inzwischen als Coach von Novak Djokovic arbeitenden Murray gab Bublik in dem Interview noch eine Breitseite mit. „Jetzt ist er im Team von Novak Djokovic. Dies sind Versuche, an etwas festzuhalten, das nicht mehr existiert, an Echos der Vergangenheit. Ich denke, das ist ein Problem. Ich hoffe, dass es bei mir nicht so sein wird“, stänkerte der 27-Jährige.

„Wir flogen auf verschiedenen Flügen von einem Turnier in Shanghai nach Monaco. Das ist ein 16-Stunden-Flug. Ich kam am Mittwoch an, Zverev erst am Donnerstag um 6 Uhr morgens. Ich ruhte mich danach aus und trainierte erst am Samstag wieder - Sascha war da bereits auf dem Court. Ich fragte ihn, ob das auch sein 1. Training sei und er antworte: ‚Das ist meine 6. Session.‘ Er hatte tatsächlich am Donnerstag und Freitag bereits je zweimal und am Samstag einmal trainiert. Ein Mann wie Zverev arbeitet über zehn Jahre gesehen einfach viel mehr. Ich kann ihn in einem Match schlagen, aber langfristig ist das ein ganz anderes Level.“