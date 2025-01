Dopingfall Sinner: CAS-Anhörung Mitte April

Da keine der Parteien eine öffentliche Anhörung beantragt hat, „wird diese hinter verschlossenen Türen stattfinden“, teilte der CAS am Freitag mit. Sinner, ab Sonntag auf der Mission Titelverteidigung bei den Australian Open in Melbourne, war im März zweimal positiv auf Clostebol getestet worden. Die zuständige ITIA akzeptierte Sinners Argumentation, dass das Steroid unabsichtlich bei einer Behandlung durch seinen Physiotherapeuten in seinen Körper gelangt sei. Er wurde deshalb nicht suspendiert. Die WADA legte daraufhin beim CAS Berufung ein.