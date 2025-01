Doping-Affäre um Tennis-Topstar ist beendet: "Das Szenario ist plausibel"

Die Tennis-Weltranglistenzweite Iga Swiatek muss im Gegensatz zu Männer-Branchenprimus Jannik Sinner keine weiteren Konsequenzen durch die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) befürchten. Die Agentur teilte am Montag mit, im Fall der Polin „nach einer gründlichen Überprüfung“ keine Berufung beim Internationalen Sportgerichtshof CAS einzulegen.

„Ich bin auf jeden Fall froh darüber, dass ich einen Schlussstrich ziehen kann, denn ich will einfach nur Tennis spielen und mich auf das Turnier konzentrieren“, sagte Swiatek am Rande der Australian Open. Die Polin, die am Montag bei den Australian Open durch ein 6:0, 6:1 gegen die Hamburgerin Eva Lys ins Viertelfinale gestürmt ist, war im vergangenen August positiv auf die verbotene Substanz Trimetazidin (TMZ) getestet worden.