Australian Open 2025: Deutsches Märchen endet mit Abreibung

Lys nimmt 250.000 Euro nach hause

Nur 15 Minuten Vorbereitungszeit

So erfuhr Lys am vergangenen Dienstag erst 15 Minuten vor ihrem Erstrundenmatch, dass sie überhaupt am Turnier teilnehmen dürfe. Die Deutsche spielte befreit auf und schlug die Lokalmatadorin Kimberly Birrell klar in zwei Sätzen und verdiente sich damit den Spitznamen „Lucky Lys“. Danach gewann die 23-Jährige auch in der zweiten und der dritten Runde und schrieb damit Tennisgeschichte: Als erster Nachrückerin überhaupt gelang ihr der Achtelfinaleinzug beim Turnier in Melbourne.