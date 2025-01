Tennis: Becker mit knallharter Zverev-Ansage

Tennisikone Boris Becker sieht die Zeit für Alexander Zverev davonlaufen. Kurz vor Beginn der Australian Open in Melbourne (12. bis 26. Januar) prognostizierte Becker in seinem neuen Podcast Becker Petkovic , Zverev müsse „in den nächsten 18 Monaten“ einen Grand Slam gewinnen.

Zverev? „Er hat die großen Matches verloren“

Auch wenn Becker dem 27-jährigen Zverev die vergangene Saison als die wahrscheinlich beste seiner Karriere attestierte, stand am Ende jedoch wieder kein Grand-Slam-Titel. „Er hat die großen Matches verloren. Wenn du 2:0 gegen (Taylor; d.Red.) Fritz in Wimbledon im Viertelfinale führst, dann musst du auch das Match gewinnen“, sagte Becker in der ersten Podcastfolge. Am dichtesten dran war Zverev allerdings bei den French Open, als er im Finale gegen Alcaraz 2:1 nach Sätzen führte und noch verlor.