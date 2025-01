Tennis: Zverev meldet sich verletzt ab

Ohne seinen am Arm verletzten Top-Spieler Alexander Zverev ist das als Titelverteidiger angetretene deutsche Tennis-Team beim United Cup im Viertelfinale an Kasachstan gescheitert. Zverev meldete sich am Neujahrstag wegen einer Bizepszerrung ab und musste im Vorfeld der Australian Open einen gesundheitlichen Rückschlag einstecken.