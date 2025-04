Becker und Zverev? "Das hat nur keiner mitbekommen"

„Er kann mich Tag und Nacht anrufen“

Becker und Zverev stünden „im regelmäßigen Austausch. Er kann mich Tag und Nacht anrufen, wenn er mal eine Frage hat. Und dann kann ich sie vielleicht am Telefon beantworten oder ich komme live zum Training mit.“ Details aus diesen Gesprächen will Becker in seinem Podcast aus Gründen der Privatsphäre nicht nennen, Zverev sei für ihn „so bisschen wie ein sportlicher Ziehsohn. Ich weiß fast alles über seine Stärken und Schwächen. Er ist jetzt emotional in einer ganz spannenden Phase, weil er etwas erreichen will, was er noch nie erreicht hat. Das heißt Grand-Slam-Sieg und das heißt natürlich auch die Nummer eins der Welt. Und damit kenne ich mich einfach ganz gut aus.“