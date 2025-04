"Ich möchte das hinter mir lassen" - Zverevs Erlösung zu Ostern

Alexander Zverev gewinnt an seinem 28. Geburtstag die BMW Open in München. Ein Erfolg, der im Hinblick auf die French Open noch sehr wichtig sein könnte.

In den Momenten der Erleichterung pfiff Alexander Zverev auf das Protokoll. Mit großem Vergnügen stieg er in die Lederhose, die dem Sieger des ATP-Turniers in München als zusätzliche Trophäe zusteht. Dass sie noch auf dem Platz übergestreift wird, war in diesem Jahr nicht mehr vorgesehen - der glückliche Zverev aber setzte sich spontan darüber hinweg.