Boris Becker enthüllt Anpfiff für Djokovic: "Hat nur noch geguckt"

Boris Becker hat seinen ehemaligen Schützling Novak Djokovic einst während eines Final-Showdowns mit Roger Federer in Wimbledon zusammen gepfiffen.

Es ging um das Endspiel 2015. Djokovic, den Becker damals als Trainer betreute, habe in Wimbledon länger nicht gewonnen.

„Roger war immer ein Angstgegner und ich hatte so meine Idee, wie er denn gegen Roger spielen sollte”, erzählte Becker. Und Djokovic gewann den ersten Satz zwar, der zweite ging im Tiebreak aber verloren.

Petkovic lacht über Becker-Anekdote

„Dann gab es eine Regenpause und er ist dann in die Umkleide direkt neben dem Center Court gegangen. Da kann man normalerweise als Coach nicht rein”, meinte Becker, der sich davon aber nicht aufhalten ließ: „Ich bin Mitglied, und ich kenne mich da am Center Court aus und bin da einfach an den Wärtern vorbeigehuscht und habe Novak, auf gut Deutsch, die Leviten gelesen.“