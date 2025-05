Netflix-Star bestätigt Dimitrov-Liebe mit emotionalen Worten

González bestätigte die Beziehung in einem Post zum 34. Geburtstag von Dimitrov. „Herzlichen Glückwunsch an den Mann meiner Träume“, schrieb die Schauspielerin und fuhr mit einer emotionalen Liebesbotschaft fort: „Du bist einzigartig. Du bist wirklich mein absoluter Lieblingsmensch, und ich kann es kaum fassen, dass ich das Glück hatte, dich zu finden. Du hast so viel in mir wiederhergestellt, dass ich nicht für möglich gehalten hätte. Ich bewundere jeden Zentimeter des Menschen, der du bist und zu dem du wirst, für den freundlichsten und aufmerksamsten Mann.“

Schon länger Getuschel über Dimitrov-Beziehung

Wirklich überrascht dürfte von der Beziehung der beiden wohl niemand mehr sein. Immerhin gab es bereits in den letzten Wochen eindeutige Indizien. Bei den ATP-Masters in Madrid Ende April saß González in der Box des Tennis-Stars und drückte diesen nach seinem Sieg über Nicolás Jarry ein Küsschen auf die Wange. Mitte Mai traten die beiden zudem im Rahmen der Filmfestspiele in Cannes gemeinsam auf und präsentierten sich Arm in Arm.